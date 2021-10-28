В Краснодаре задержан бывший охранник, ударивший посетителя ТЦ металлоискателем

В Краснодаре охранник ударил посетителя ТЦ за неправильну, по его мнению, парковку Фото из архива КП

В Краснодаре задержан бывший охранник ТЦ, побивший металлоискателем покупателя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского МВД.

Мужчина припарковал около ТЦ автомобиль, что не понравилось охраннику. Между ними завязался конфликт, после чего сотрудник портативным металлоискателем ударил по голове водителя. Тот от травмы потерял сознание и упал.

В свою очередь, охранник после произошедшей ситуации успел уволиться и устроиться на новую работу. Он уже привлекался к уголовной ответственности.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - сообщили в пресс-службе городского МВД.