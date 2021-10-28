Центр восстановления леопардов смогут посещать туристы в Сочи

Центр восстановления леопардов в Сочи Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

В Сочи туристы смогут посещать Центр восстановления леопардов. Здесь планируют построить визит-центр. Накануне мэр Алексей Копайгородский вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым посетили сочинский центр.

На территории содержатся 13 особей переднеазиатского леопарда – восемь взрослых и 5 малышей. Специалисты подготавливают животных к выпуску в дикую природу. Совсем недавно ученые чипировали самку Хосту для контроля ее развития.

- Директор Сочинского национального парка Михаил Лапин предложил модернизировать Центр и открыть его часть для посещения туристами и жителями Сочи. Планируется строительство нового визит-центра, который оснастят современным оборудованием: гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. Потребуется модернизация инфраструктуры, - написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Центр восстановления леопарда на Кавказе основан в 2009 году по инициативе президента РФ. Здесь специалисты впервые в мире сформировали пару, получили потомство от диких леопардов, подготовили его и выпустили в естественную среду - всего десять особей.