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Общество28 октября 2021 14:28

В Анапе взамен использованных батареек выдают яблоки

Экологическая акция проходит в городском филиале МПГУ
Светлана ОВДЕЙ
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В Анапе израсходованные батарейки меняют на яблоки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анапе израсходованные батарейки меняют на яблоки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анапе в обмен на использованные батарейки можно получить яблоко. Экологическая акция проходит с 25 по 30 октября, сообщает организатор - молодежный центр «21 век».

- Бокс для приема батареек находится в Анапском филиале МПГУ по улице Астраханской, 88. Взамен сданных батареек выдается зелёное яблоко с красной наклейкой «Да!» как знак социальной ответственности, - говорится в сообщении организатора.

Собранные израсходованные батарейки позже пустят на переработку.