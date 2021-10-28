В Анапе взамен использованных батареек выдают яблоки

В Анапе израсходованные батарейки меняют на яблоки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анапе в обмен на использованные батарейки можно получить яблоко. Экологическая акция проходит с 25 по 30 октября, сообщает организатор - молодежный центр «21 век».

- Бокс для приема батареек находится в Анапском филиале МПГУ по улице Астраханской, 88. Взамен сданных батареек выдается зелёное яблоко с красной наклейкой «Да!» как знак социальной ответственности, - говорится в сообщении организатора.

Собранные израсходованные батарейки позже пустят на переработку.