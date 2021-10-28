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Общество28 октября 2021 14:38

Кубанские депутаты согласовали новую госпрограмму по строительству соцобъектов

Проект начнут реализовать уже в 2021 году
Евгения СОРОКА
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Общий объем финансирования превысит 53 млрд рублей. Фото: kubzsk.ru

Общий объем финансирования превысит 53 млрд рублей. Фото: kubzsk.ru

Во время сессии депутаты ЗСК приняли постановление «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».

Реализация проекта стартует в 2021 году. Общий объем финансирования превысит 53 млрд рублей. Средства направят из федерального, краевого и местных бюджетов.

- Считаю такое решение продуманным и стратегически значимым, - считает председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко. - В каждом муниципалитете есть планы, реализации которых люди ждут с особым нетерпением: школы, детские сады, объекты здравоохранения и инфраструктурные проекты. И еще многое, многое другое.

По словам руководителя ЗСК, сведение объектов общественной инфраструктуры «под крышу» одной госпрограммы позволит более надежно контролировать сроки их создания и качество соответствующих работ.