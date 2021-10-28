В Сочи трое школьников камнями разбили окно электрички

В Сочи школьники разбили стекло электрички Фото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

В Сочи трое школьников камнями обкидали электричку. От ударов разбилось стекло входной двери, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на станции «Адлер - Хоста». Как рассказали сами школьники – им по 10, 11 и 12 лет – они шли рядом с железной дорогой и решили посоревноваться в меткости и начали камнями забрасывать проезжавшую электричку.

- Со школьниками проведена профилактическая беседа о правилах поведения на объектах транспорта и об ответственности за нарушение законодательства РФ. Сведения о проступке направлены в школу и подразделение полиции по месту проживания. Специалисты проведут с ними индивидуальную профилактическую работу, - отметили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.