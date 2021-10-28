В Краснодаре девушке, распространявшей закладки с наркотиками грозит до 20 лет колонии

В Краснодаре задержали девушку, распространявшую закладки с наркотиками. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого МВД.

27-летняя жительница Пермского края занималась сбытом наркотиков в виде закладок. При обыске у девушки обнаружено 10 свертков и 50 пакетиков с марихуаной, а также 3 свертка с мефедроном. Всего изъято более 60 граммов веществ.

- На период предварительного следствия женщина заключена под стражу. Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.