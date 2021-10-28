Работу кинотеатров Кубани приостановят на внеплановых выходных

На Кубани на внеплановых выходных не будут работать кинотеатры. Отменить киносеансы решено в связи с эпидобстановкой.

Так, в краевой столице посмотреть фильмы не удастся в ТРЦ «Галерея Краснодар» - здесь работа приостановлена до 8 ноября. В кино не примут и в ТЦ «OZ Mall».

Кинотеатры «Монитор», находящиеся в ТРЦ Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Адлера, Сочи, Лабинска, Анапы и Армавира прекратят работу с 30 октября по 7 ноября. А в Майкопе кинотеатры этой же сети не примут посетителей уже с 28 октября по 8 ноября.

Напомним, в регионе с 25 октября вступили в силу новые ковидные ограничения. А на внеплановых выходных – с 30 октября по 7 ноября – посетить досуговые заведения можно будет только при предоставлении QR-кода.