В Краснодаре 30 октября ограничат движение в центре города

В Краснодаре 30 октября временно ограничат движение в центре города Фото из архива КП

В Краснодаре 30 октября временно ограничат движение в центре Краснодара. Здесь пройдет краевой Праздник урожая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, движение автомобилей в этот день ограничат с 7:00 до 16:00 по улице им. Пушкина от Рашпилевской до Красной, по улице Рашпилевской от Советской до Пушкина.

С 22:00 29 октября до 16:00 30 октября будут свободны от транспорта улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной и Рашпилевская от Советской до Пушкина, Пушкинская площадь.

- Для участников праздника организуют стоянку автомобилей по улице им. Пушкина от Рашпилевской до Красной, по улице Рашпилевской от Советской до Пушкина с 7:00 до 16:00 30 октября, - говорится в сообщении пресс-службы.