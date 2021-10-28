Краповые береты вручили военнослужащим Росгвардии ЮФО – финалистам показательных выступлений в Лабинском районе Кубани

Показательные выступления военнослужащих Росгвардии ЮФО состоялись в Лабинском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

В Лабинском районе Кубани накануне состоялись показательные выступления военнослужащих Росгвардии ЮФО. Финалистам испытаний вручили краповые береты. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в показательных выступлениях участвовало 43 росгвардейца, которые показали физическую подготовку, стрельбу, рукопашный бой, марш-бросок на расстояниt 12 километров. Кроме того, участники выполнили тактические задания и сдали нормативы по высотной подготовке. В финал вышли 10 военнослужащих, в том числе двое кубанцев.

На показательных выступлениях присутствовал губернатор края, поздравивший финалистов.

– На дистанцию вышли лучшие бойцы Южного округа. Каждый бросил вызов себе, но до финала дошли сильнейшие, показавшие профессионализм, отличную физическую подготовку и силу духа. Во многом от каждого из вас зависит безопасность приграничного региона – Юга России, благополучие и стабильность жителей. Пока в рядах российских войск есть такие бойцы, мы можем уверенно строить мирное будущее, – отметил Вениамин Кондратьев.

Шести военнослужащим вручены грамоты администрации Краснодарского края и благодарности губернатора.