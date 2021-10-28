Сейчас на Кубани функционируют 23 торговых точки. Фото: krd.ru

На Кубани увеличат количество ярмарок выходного дня. Об этом стало известно на очередной сессии ЗСК.

Несмотря на рост количества магазинов и супермаркетов, рынки и ярмарки по-прежнему востребованы среди кубанцев.

- Сейчас на Кубани функционирует 23 рынка. Больше всего их в Краснодаре, Армавире и Сочи, - сказал руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный.

Особой популярностью у жителей кубанских городов пользуются ярмарки выходного дня. Их в регионе организовано 85.

- Ярмарки такой формы привлекательны тем, что подавляющая часть представленного на них ассортимента – это товары местных производителей, в связи с чем цена на продукты снижена на 10-15%, - говорят в ЗСК.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление о ходе исполнения закона об организации деятельности розничных рынков и ярмарок. Органам местного самоуправления парламентарии рекомендовали продолжить работу по благоустройству территорий торговых точек. А еще их попросили увеличить количество ярмарок выходного дня в новых микрорайонах городов.

- Ярмарка – хорошая возможность сравнить цены, сделать оптимальный выбор. Люди вполне обоснованно считают, что лучше всего покупать непосредственно у производителя, – прокомментировал принятие документа председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - Нам надо отслеживать ситуацию, чтобы на кубанских ярмарках торговал именно наш производитель, чтобы они не превращались в безликий продовольственный рынок.