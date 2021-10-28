Более трех тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках акции «Сохраним лес»

Более 23 тысяч деревьев запланировано высадить на Кубани до конца года Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае 14 октября стартовала всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой в регионе высадили более трех тысяч саженцев. До конца года запланировано высадить более 23 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Молодые деревья уже высадили в Лабинском, Абинском, Кавказском, Отрадненском, Апшеронском и Туапсинском районах. В высадке ясеня, клена, липы, можжевельника, дуба участвовали порядка 450 жителей,- говорится в сообщении пресс-службы.

А до конца текущего года высадка запланировано в Горячем Ключе, Новороссийске, Белореченском, Красноармейской и Ейском районах. Кстати, участвовать в акции могут все желающие – для этого необходима регистрация на сайте «Сохраним лес».Всероссийская акция проходит с 2019 года. За все время уже высажено более 80 миллионов деревьев.