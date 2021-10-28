В Краснодаре потушили пожар в горевшем трехэтажном здании магазина хозтоваров

В Краснодаре ликвидировали пожар в магазине хозтоваров Фото: МЧС Краснодар

В Краснодаре в 16:02 потушили пожар в магазине хозтоваров. Трехэтажное здание загорелось утром, а пламя охватило площадь в 1500 квадратных метров. О ликвидации возгорания сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили очевидцы, пожар вспыхнул на первом этаже, а затем охватил верхние. В здании горели склады с межкомнатными дверями, стройматериалами и коврами. В 12:02 возгорание локализовали. Всего в тушении задействовали 148 человек и 43 единицы техники, из них от МЧС России - 97 человек и 26 единиц техники.