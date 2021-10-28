На Кубани больницы получат более кардиооборудование более чем на 7 миллионов рублей

Новое кардиооборудование появится в медучреждениях Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае больницы получат кардиологическое оборудование более чем на 7 миллионов рублей. Всего в учреждения закупят 53 аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, сообщает пресс-служба региональной администрации.

– Медики будут использовать оборудование для выявления нарушений сердечного ритма пациентов, когда данных полученных ЭКГ недостаточно. Холтеровское мониторирование фиксирует нарушения сердечного ритма, тахикардии, аритмии. Поставка современного оборудования повысит в муниципалитетах доступность и качество диагностики пациентов с сердечно-сосудистой патологией, – отметил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в краевую клиническую больницу №1 поставили второго робота-хирурга-онколога. Благодаря работе оборудования пациенты быстрее восстанавливаются после операции