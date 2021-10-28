Продавать зажигалки несовершеннолетним запретили на Кубани

Продавать зажигалки несовершеннолетним запретили в Краснодарском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае запретили продавать зажигалки детям. Депутаты ЗСК накануне приняли закон об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Среди подростков распространяется новый вид токсикомании, названный сниффингом. При вдыхании паров газа человек находится с состоянии опьянения. В крае с 2018 года уже насчитывается 18 смертей из-за отравления.

- Мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия – токсикомании, понимая, что это только первый шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят. Гораздо более важная задача – сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов, - подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Для продавцов, нарушивших закон, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 9 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических – от 20 до 50 тысяч рублей.