В Краснодаре предложили убирать воздушные линии электропроводов Фото: krd.ru

В Краснодаре предложили убирать воздушные линии электропроводов под землю. Инициативу, выдвинутую на Совете директоров, поддержал и. о. главы города Андрей Алексеенко.

- Считаю, что правильно и необходимо избавлять Краснодар от проводов. В первую очередь — центральные и магистральные улицы. Механизм этой работы в ближайшее время проработаем с городскими сетевыми организациями. Вопрос с сетями нужно решать, в том числе во время ремонта дорог и реконструкции кварталов, - отметил Андрей Алексеенко.

Как подчеркнули предприниматели, уборка проводов под землю поможет приблизить облик краевой столицы к столичному виду. Сетевые организации уже готовы начать работу.

- Мы готовы скорректировать инвестиционную программу и заложить реконструкцию сетевых линий, если проблема будет решаться комплексно. Поэтому в следующем году, в случае начала ремонта дороги или реконструкции квартала в центре города, мы однозначно подстроимся и выполним эти работы, — прокомментировала гендиректор «НЭСК-электросети» Ольга Краснянская.

Кстати, в новых жилых районах линии электропроводов убирают под землю во время строительства.