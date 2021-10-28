В Краснодаре улица Красная с 29 октября по 7 ноября не будет пешеходной Фото: krd.ru

В Краснодаре с 29 октября по 7 ноября улица Красная не будет пешеходной. Такое решение принято для предотвращения массового скопления людей, сообщает пресс-служба городской администрации.

—С пятницы и на весь период нерабочей недели главная улица города не превратится в пешеходный бульвар. Она будет открыта для проезда автомобилей. Мы не можем допустить массовых скоплений людей, — отметил начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

Напомним, в регионе, как и по всей стране, с 30 октября по 7 ноября объявлены внеплановые выходные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. С 25 октября в крае вступили в силу новые ковидные ограничения. А в нерабочие дни для посещения досуговых мест будет необходимо предоставить QR-коды.