Бизнес-лагерь для предпринимателей прошел на Кубани

В Краснодарском крае состоялся бизнес-лагерь. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи прошел бизнес-лагерь для представителей малого и среднего бизнеса. В течение четырех дней сотня предпринимателей делились опытом и участвовали в мастер-классах более маститых коллег. Как сообщили в администрации региона, это уже третий подобный форум.

– Еще в 2019 году мы увидели эффективность мероприятия именно в таком формате. В этом году наша площадка собрала самые актуальные востребованные темы для бизнеса, - рассказала исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Четырехдневный интенсив «Мой бизнес» был для участников бесплатным. 15 экспертов разобрали кейсы начинающих предпринимателей и дали советы, как быстрее сделать бизнес эффективным и прибыльным. Организовал мероприятие Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.