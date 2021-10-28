В Краснодаре вечером зафиксировали 8-балльные пробки

На дорогах краевой столицы 8-балльные пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На календаре еще четверг, но на дорогах Краснодара практически пятница. Вечером 28 октября дорожная карта краевой столицы вся полыхает. Красные цепи окутали центр и спальные микрорайоны.

В транспортный капкан попали водители, пытавшиеся проехать на улице Северной. Вереница из машин растянулась на несколько километров. Видео гигантской пробки появилась в соцсетях Краснодара, причем сняли его довольные пассажиры общественного транспорта. Троллейбусы вполне успешно преодолевали заторы по выделенной полосе.

Улицы Северная, Головатого, Кузнечная, Буденного, Новокузнечная – список, куда сейчас лучше не направлять свой автомобиль, можно продолжать долго. Без движения также Тургенева, едва ползут машины и по Дзержинского. Коллапс в районе стадиона «Краснодар».

Крупная пробка в районе стадиона «Краснодар». Также привычными для местных жителей стали заторы на Ближнем Западном обходе по направлению к Ростовскому шоссе и на Восточном обходе.

Очень необычно на карте видеть дороги спокойного зеленого цвета в Комсомольском микрорайоне. Уральская и Селезнева свободны для автомобильного движения.