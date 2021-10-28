Кубань вошла в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости

Краснодарский край вошел в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министерство финансов провело оценку 85 регионов, чуть менее половины субъектов попали в число с высокой долговой устойчивостью. Среди финансово надежных регионов и Краснодарский край. Кубань смогла улучшить свои позиции, так как ранее регион котировался ниже и находился в группе регионов со средним уровнем долговой устойчивости

– Повышение уровня оценки края свидетельствует об эффективности реализуемой политики, которая направлена на ограничение параметров государственного долга. Долговая нагрузка не только снизилась, но и удалось сократить расходы на обслуживание долга, – рассказал первый заместитель губернатора края Игорь Галась.

В 2020 году из федерального бюджета был предоставлен кредит в размере 13,3 млрд рублей, погасить его следовало в 2021, но, благодаря реструктуризации долга, срок был продлен до 2029. Это позволило не прибегать к коммерческим займам. Сумма долга региона на конец года снизилась более чем на 2,5 млрд рублей и составила 99,5 млрд рублей. Экономия составила более 1,2 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом на 2021 год.