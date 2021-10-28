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Общество28 октября 2021 20:13

Больше всего заявок на конкурс «Флагманы образования. Школа» из Краснодарского края

Конкурс направлен на поиск и обучение эффективных управленцев в сфере образования
Евгения ХАЛИКОВА
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Молодые педагоги из сельских школ Кубани примут участие во всероссийском конкурсе управленцев

Молодые педагоги из сельских школ Кубани примут участие во всероссийском конкурсе управленцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 5 тысяч участников со всей страны изъявили желание принять участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа», который проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». 150 кандидатов из Краснодарского края. По количеству заявок регион находится в лидерах, уступая лишь Московской, Нижегородской и Кемеровской областям.

– Среди участников очень много молодых педагогов из сельских школ. Участие в конкурсе поспособствует развитию их управленческих способностей, а также профессиональному росту, – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурсантам предстоит преодолеть дистанционное тестирование, по итогам которого пройдут очные полуфиналы. В финал выйдут лишь 100 команд. Профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования