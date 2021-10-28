Кубанские ученые претендуют на гранты Российского научного фонда

Кубанские ученые претендуют на национальные гранты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

128 заявок от ученых Краснодарского края претендуют на гранты Российского научного фонда. Регион попал в лидеры по числу проектов и по сумме, которую регион выделит на софинансирование развития научных идей– это 50 млн рублей.

На Кубани поддерживают фундаментальные научные исследования. В регионе создан научный фонд, который отслеживает перспективные проекты, чьи авторы могут рассчитывать на премию в размере 300 тысяч рублей. Как сообщили в администрации Краснодарского края, за два года на поддержку науки было направлено 126 млн рублей из краевого бюджета.

- В будущем году среди других мер поддержки в крае выделят еще 50 млн рублей на софинансирование грантов ученых, которые получат поддержку Российского научного фонда, - рассказали в администрации региона.

Конкурс региональных проектов на получение грантов проходит впервые. На гранты уже рассчитывают ученые из 42 регионов, Краснодарский край в лидерах по количеству заявок. 128 проектов от кубанского научного сообщества рассчитывают на победу. Победители получат на развитие своих проектов от 1,5 до 7 млн в год. Лауреаты конкурса станут известны в марте 2022 года.