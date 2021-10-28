В Краснодарском крае закончился сбор винограда

На Кубани собрали 180 тысяч тонн винограда. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подводят итоги сбора урожая винограда. В этом году погода была против виноградарства, из-за циклона пострадали почти 14 тысяч виноградников. Но, несмотря на трудности, аграрии получили достойный урожай винной ягоды – 180 тысяч тонн.

– Из-за циклона в регионе пострадала практически половина от всей их площади виноградников. Ягода лопалась от переизбытка влаги, повышался риск развития заболеваний. Но, несмотря на это, наши аграрии смогли собрать достойный урожай – 180 тысяч тонн, всего на 7% меньше, чем годом ранее, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Больше всего винограда было собрано на плантациях Темрюкского района, Новороссийска и Анапы. Средняя урожайность составила 90 ц/га. До конца текущего года виноградари планируют высадить 1,7 тысяч гектаров новых насаждений. Сейчас общая площадь кубанских виноградников составляет почти 29 тыс. га, это треть от всех виноградников России.