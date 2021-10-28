На предприятиях Туапсинского района вакцинируют трудовых мигрантов

Трудовые мигранты могут быть привиты за счёт работодателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае была поднята планка вакцинации населения. Медики настаивают на необходимости привить 80% взрослого населения региона, в том числе и иностранных граждан, временно проживающих на территории Кубани. Вакцинация людей, не имеющих гражданство РФ платное, но работодатели Туапсинского района взяли на себя эти расходы, сообщили в районной администрации.

Первыми приняли участие в прививочной кампании работники аграрных предприятий района. Почти 50 граждан Узбекистана, Молдовы, Украина и Таджикистана получили первый компонент вакцины.