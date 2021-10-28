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Общество28 октября 2021 22:52

Газифицировано село Пшада в Краснодарском крае

В эксплуатацию ввели 17 км газораспределительных сетей
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае газифицировали населенный пункт

В Краснодарском крае газифицировали населенный пункт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае газифицировано село Пшада. Работы по строительству газопровода в этот населенный пункт длились несколько лет. В эксплуатацию введены 17 км газораспределительных сетей. К коммуникациях будут подключены местные социальные объекты и жилые дома. Газовые сети охватывают весь поселок, включая перспективную застройку

- Распределительные сети построены благодаря муниципальной программе «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» и краевой программе «Газификация Краснодарского края». 720 частных домов и 16 многоквартирных получат голубое топливо в ближайшее время, - рассказали в газораспределительной компании.

У жителей домовладений есть возможность подвести газ до границ земельных участков бесплатно по программе социальной газификации. В Пшаде будет работать выездной мобильный пункт, где можно будет оставить заявку на подключение.