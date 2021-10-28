Общепит на территории аэропортов Кубани не будет обслуживать не привитых клиентов

Точки общепита аэропортов Краснодарского края переходят на новый режим работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября и по 7 ноября кафе, расположенные на территории аэропортов курортных городов не будут обслуживать граждан без QR-кода. Ограничения коснутся Геленджика, Сочи и Анапы. Это связано с постановлением губернатора Краснодарского края, который ввел дополнительные противокоронавирусные меры на грядущие нерабочие дни.

Как сообщили в представительстве аэропортов Анапы и Сочи, точки общепита, расположенные на территории воздушных гаваней, будут обслуживать посетителей без QR-кода только навынос. Также это касается и сотрудников, работающих в аэропортах.

– Согласно постановлению главы региона, посещение ресторанов, баров, кафе и столовых в воздушных гаванях Сочи и Анапа лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только навынос, – уточняется в соцсетях компании.

QR-коды будут сканировать на входе. Обмануть систему не удастся, данные будут сверять с документами, удостоверяющими личность. Ограничения не распространяются на лиц, младше 18 лет.

На курортах Кубани посещение кафе, ресторанов и других мест общественного питания и досуга возможно только при наличии QR-кодов из личного кабинета на портале «Госуслуги».