Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 октября 2021

В Сочи массовые отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ограничениями в подаче электроэнергии столкнуться жители четырех внутригородских округов Сочи. Как объяснили в Сочинских электросетях, эта вынужденная мера связана с планово-техническим ремонтом, который идет в городе.

В Адлерском районе без благ цивилизации останутся жители поселков Кепша, Чвижепсе, Медвежий угол, Медовеевка и Бестужевка. Также не будет света на улицах Банановая, Лазурная долина, Петрозаводская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Владимировская, Восход, Черновичкая, Белорусская, Ленина, Бестужевская, Пензенская, Гастелло и на переулке Белорусском.

В Хостинском районе продолжаются работы в садовых товариществах «777» и «Заря». Придется искать альтернативные источники электроэнергии жителям улиц Вишневая, Леселидзе, Абовяна, Измайловская, Калиновый, Измайловская, Шаумяна и Транспортной, а также обителям переулков Бригадный и Калиновый.

В Центральном районе электрики приступят к работе в 8 утра. Окажутся затронутыми дома на улицах Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Яблочная, Красноармейская, Пасечная и переулки Теневой, Пасечный и Виноградный.

В Лазаревском районе у электриков будет небольшой объем работы. В графике поселки Дагомыс, Аше и Лазаревское. Обесточены будут улицы Репина, Победы и Ленинградская.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.