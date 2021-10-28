Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 23:52

В Сочи досрочно начался отопительный сезон

Впервые за восемь лет отопительный сезон на курорте стартовал раньше традиционной середины ноября
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи по просьбам местного населения досрочно включили отопление

В Сочи по просьбам местного населения досрочно включили отопление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи раньше срока начался отопительный сезон. Связано это с тем, что в предгорных районах курорта уже достаточно холодно. Сейчас отопление в городе дают по заявочному типу. Полностью система теплоснабжения заработает с 30 октября, а не с 15 ноября, как планировалось ранее.

Как сообщили в мэрии города, уже более 1600 многоквартирных домов, подключенных к центральному теплоснабжению.

В пресс-службе МУП "Сочитеплоэнерго" отметили, что впервые за восемь лет отопительный сезон на курорте начался раньше срока - в октябре, а не в ноябре месяце.