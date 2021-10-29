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Общество29 октября 2021 8:16

Последние новости на 29 октября в Краснодарском крае

Последние новости на 29 октября на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости на 29 октября

Последние новости на 29 октября

Рассказываем последние новости на 29 октября.

Дали 2,5 года условно, а прокуратура просит 10 лет тюрьмы: Дело экс-мэра Майкопа о вымогательстве и мошенничестве рассмотрят заново.

Открыли гостиницу в Сочи и занялись восточными практиками: что стало с командой КВН «Утомленные солнцем». Узнали, что стало с командой КВН «Утомленные солнцем» спустя 18 лет после их головокружительного успеха.

Алексей Богодистов прокомментировал решение суда и сообщил, что продолжает работать. Мэр Геленджика намерен обжаловать постановление, поскольку не согласен с ним.

В кубанской станице задержали мужчину за развращение 9-летней племянницы. О том, что родственник домогался ребенка, узнала мама девочки.

Крупный пожар тушили на Уральской в Краснодаре. Из-за возгорания трехэтажного здания хозмагазина район сковали пробки.

В Краснодаре предложили убирать воздушные линии электропроводов. Инициативу, выдвинутую на Совете директоров, поддержал Андрей Алексеенко.