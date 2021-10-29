Погода в Краснодаре 29 октября: воздух прогреется до 14 градусов

Погода в Краснодаре 29 октября. Фото: Евгений Таранжин

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 29 октября. В городе по утрам ожидаются туманы. А столбики термометров вытянутся до +14.

- 29 октября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Температура воздуха ночью +1-3 градуса, днем 12-14, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе воздух прогреется до +19, такая температура ожидается на Черноморском побережье. Стоит отметить, что море стало прохладным. Теплее всего сегодня вода в Сочи и Геленджике – 18 градусов. В Туапсе, Новороссийске и Анапе около 16-17 градусов.