Пассажиров самолета Москва - Сочи обыскали из-за пропавшего в бизнес-классе пледа

Пассажиры рассказали про поиски пледа в самолете. Фото: t.me/SouthAirports

23 октября пассажиров рейса Москва - Сочи на полчаса задержали в самолете. Причиной стал плед, который пропал из бизнес-класса. Об этом сообщили пассажиры.

- После пропажи покрывала на борт поднялись полицейские. Обыски велись около получаса. Плед нашелся и всех распустили, - рассказал один из пассажиров, который летел этим рейсом.

Плед нашли в эконом-классе. Через время авиакомпания в смс-сообщении извинилась перед всеми пассажирами за доставленные неудобства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что самолет Сочи - Брянск вынужденно сел в Ростове из-за технической неполадки. Пилоты сообщили о самопроизвольном выпуске шасси.