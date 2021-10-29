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Общество29 октября 2021 8:45

Пассажиров самолета Москва - Сочи обыскали из-за пропавшего в бизнес-классе пледа

Очевидцы рассказали, где он лежал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пассажиры рассказали про поиски пледа в самолете. Фото: t.me/SouthAirports

Пассажиры рассказали про поиски пледа в самолете. Фото: t.me/SouthAirports

23 октября пассажиров рейса Москва - Сочи на полчаса задержали в самолете. Причиной стал плед, который пропал из бизнес-класса. Об этом сообщили пассажиры.

- После пропажи покрывала на борт поднялись полицейские. Обыски велись около получаса. Плед нашелся и всех распустили, - рассказал один из пассажиров, который летел этим рейсом.

Плед нашли в эконом-классе. Через время авиакомпания в смс-сообщении извинилась перед всеми пассажирами за доставленные неудобства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что самолет Сочи - Брянск вынужденно сел в Ростове из-за технической неполадки. Пилоты сообщили о самопроизвольном выпуске шасси.