Коллегия присяжных признала виновным жителя Гулькевичского района в убийстве четверых человек

Обсуждение вердикта назначено на 8 декабря

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновным 33-летнего Дмитрия Егорина в убийстве четверых человек, похищении знакомой и угоне машины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- В мае 2018 года мужчина в пьяном состоянии оскорбил и избил проезжавшего мимо водителя. В октябре он угнал отечественную легковушку. А в ноябре угрожал и бил женщину, которая не хотела давать в суде ложные показания, - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что ту самую знакомую Егорин заставил рыть землю в лесополосе в поисках пистолета, чтобы свести с ней счеты. После этого он избил женщину до потери сознания и закрыл в нежилом доме, привязав шнурком к кровати. Но пострадавшая смогла сбежать.

Через несколько дней Егорин убил четырех собутыльников от 35 до 45 лет. Коллегия присяжных заседателей указала, что Егорин не заслуживает снисхождения. Обсуждение последствий вердикта назначено на 8 декабря.