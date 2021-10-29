Сын совладельца «Галереи Краснодар» попал в ДТП на Tesla, машина сгорела

Скриншот с видео: ostorozhno_novosti

Вечером 28 октября возле метро «Прокшино» в Новой Москве произошла жесткая авария. В ДТП попал престижный электрокар Tesla. По некоторым данным, иномарка бизнес-класса принадлежит 21-летнему Ивану Скоробогатько - сыну экс-депутата и совладельца «Галереи Краснодар» Александра Скоробогатько.

- Водитель в аварии пострадал не сильно, - сообщили полицейские.

По словам очевидцев, автомобиль ехал со скоростью 200 км/ч. Через несколько минут машина вспыхнула как спичка. Водитель успел покинуть авто. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Стоит отметить, что средняя стоимость похожего электрокара составляет 5 млн рублей.