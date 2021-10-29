В первые дни нерабочей недели в Сочи установится теплая и солнечная погода

В Сочи ожидается массовый наплыв туристов

В Сочи 30 и 31 октября будет очень тепло. В субботу воздух прогреется до 17 градусов, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +20.

- В ноябрьские выходные на курорте ожидается сухая и теплая погода. Всю неделю в Сочи дневные показатели температуры будут на уровне 20-21 градуса, - сообщили синоптики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи в нерабочие дни ожидается массовый наплыв туристов. На курорте действуют ограничения, но есть места, которые можно посетить и в выходные.