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Общество29 октября 2021 10:14

С 30 октября по 7 ноября парк «Дендрарий» и нацпарк работают в обычном режиме

Выходных в зеленых зонах не запланировано
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Работать парки будут в штатном режиме

Работать парки будут в штатном режиме

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября парк «Дендрарий» и объекты Сочинского национального парка работают в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- Во всех парковых зонах Сочи в кассах есть маски и антисептики. Экскурсии будут проводиться с интервалом 15 минут для групп из 10 человек, - отметили в мэрии.

Сотрудники парков призвали посетителей соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в первые дни нерабочей недели в Сочи установится теплая и солнечная погода.