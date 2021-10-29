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Происшествия29 октября 2021 10:31

В Сочи на парковке сгорели три машины

Пожар сняли на видео
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Сгорели три машины. Фото: ЧП Сочи

Сгорели три машины. Фото: ЧП Сочи

Пожар в Сочи случился в ночь на 28 октября. В 02:23 диспетчеру поступило сообщение о возгорании машин на улице Клубничной. Огонь погасили за 10 минут, но авто уже успели полностью обгореть.

- В 02:24 к месту направлены подразделения. В 02:30 установлено, что произошло возгорание трех автомобилей. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. В 02:39 пожар полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Местные жители не исключают поджог. Сотрудники полиции изучают кадры с камер видеонаблюдения.