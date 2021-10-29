Вакцинация - способ вернуться к нормальной жизни
Фото: Ева МУР
Самыми отстающими по темпам вакцинации стали пять районов Кубани. Это Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Выселковский и Кореновский. В них привито вполовину меньше жителей, чем в остальных. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Между тем, вакцинация - пока единственный способ защитить себя от инфекции.
План вакцинации в регионе
- Это единственный способ вернуться к нормальной жизни, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября в регионе, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. В большинство общественных мест Краснодарского края можно будет попасть, только предъявив кьюаркод о прохождении вакцинации.