В офисах МФЦ в Сочи улучшат качество обслуживания

Офисы работают по принципу «одного окна». Фото: пресс-службы администрации курорта

В Сочи планируют развивать систему «одного окна» и улучшить качество обслуживания населения в офисах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- Сочинский филиал МФЦ второй по величине в регионе, приём граждан ведут шесть офисов. Все они работают по принципу «одного окна», где можно получить более 400 услуг, - отметили в мэрии.

МФЦ в Сочи остается единственным в крае, который объединил автоматизированную систему с администрацией города. Это сделано для оперативного предоставления муниципальных услуг.

- На курорте будут развивать офисы МФЦ, в частности повысят уровень доступности для маломобильных граждан, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.