Дептранс Кубани напомнил о масочном режиме в общественном транспорте

В общественном транспорте будут проверять наличие масок у пассажиров

В общественном транспорте Краснодара и края продолжает действовать режим обязательного ношения масок. Об этом напомнили в департаменте транспорта региона.

- Уже год в нашей стране действует всеобщий масочный режим. Средства защиты органов дыхания жители обязаны носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, - отметили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что контроль за соблюдением масочного режима на Кубани усилили. Это связано со всплеском заболеваемости коронавируса.

В троллейбусах, трамваях и автобусах будут предоставлять маски, у кого с собой их не оказалось. В случае отказа пассажиров будут высаживать. А некоторым вовсе несговорчивым может грозить штраф.