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Общество29 октября 2021 11:20

До окончания фотоконкурса «Мой отпуск - 2021» осталось меньше суток

Финал уже близок, его итог зависит от вашего голоса
Василий РЫЖОВ
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Чей отпуск самый незабываемый, решают читатели "Комсомолки".

Чей отпуск самый незабываемый, решают читатели "Комсомолки".

До окончания фотоконкурса «Мой отпуск - 2021» осталось меньше суток. Среди участников уже наметился лидер, однако в последнюю минуту все может измениться. Кто станет победителем- решать вам! Итог зависит от вашего голоса.

Автор лучшего снимка получит шикарный приз - отпуск в Крыму. Генеральный партнер конкурса подарит путевку в отель с аквапарком «Атлантида».

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

А еще он выберет самую очаровательную номинантку. Участницу, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Уже в субботу, 30 октября, голосование будет прекращено, начнется подведение итогов.