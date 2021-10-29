Горнолыжный курорт Сочи назван одним из самых популярных направлений на Новый год

Горнолыжный курорт Сочи - одно из наиболее востребованных направлений на Новый год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Горнолыжный курорт Сочи вошел в число самых популярных направлений на Новый год. Туристы забронировали уже четверть жилья. Об этом ТАСС рассказали специалисты сервиса онлайн-бронирования жилья.

- Туристы активно бронируют квартиры и частные дома на горнолыжных курортах внутри страны на новогодние каникулы: уже забронировано 25% предлагаемого жилья. Если сравнивать с осенью прошлого года, новогодних бронирований этой осенью на 10% больше, в сравнении с осенью 2019 года - на 20%, - говорят аналитики.

Подчеркивается, что в среднем забронировать жилье в Сочи можно за 4,6 тысячи рублей в сутки – это почти на четверть больше, чем осенью прошлого года. Туристы тратят на аренду 23 тысячи рублей, в прошлые годы показатели составляли на одну-две тысячи меньше.

Кроме того, популярными направлениями отмечены Эсто-Садок, Шерегеш, Кировск, Домбай и Белокуриха, Терскол, Абзаково, Хвалынск, Белорецк и Байкальск.