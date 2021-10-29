В медучреждения Кубани поставили 21 аппарат УЗИ Фото: пресс-служба администрации края

Медучреждения Кубани получили 21 новый аппарат УЗИ. Всего на закупку оборудования выделили более 165 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В частности, новые медицинские аппараты поставили в больницы Геленджика, Тихорецка, Тимашевска, Анапы, Лабинского, Отрадненского и Курганинского районов. А до конца текущего года учреждения края оснастят еще 39 системами.

Отметим, что обновление техники медучреждений в крае проводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего уже освоено более 75% средств.