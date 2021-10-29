На Кубани за последние сутки выявили 267 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 42 среди детей

За сутки в крае скончались 42 человека Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 267 человек. 42 заражения зафиксировано среди детей. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

Так, в Краснодаре коронавирусом заболели 63 человека, в Лабинском и Усть-Лабинском районах по 20 новых случаев. В Сочи, Ленинградском и Туапсинском муниципалитетах зафиксировано по 16 случаев, в Анапе и Новороссийске – по 13. 10 заражений - в Кореновском районе, 9 – в Курганинском.

- По 6 положительных тестов получено в Апшеронском, Красноармейском, Павловском и Тимашевском районах, по 5 - в Горячем Ключе, Калининском, Кущевском, Мостовском, Славянском и Темрюкском районах . 4 случая заболевания зафиксировано в Геленджике, 3 – в Белореченском районе, 2 – в Армавире. Наименьшее количество случаев - в Выселковском, Ейском, Крыловском, Северском, Тихорецком, Успенском, Щербиновском и Белоглинском муниципалитетах.

Самому младшему новому пациенту – 5 месяцев. Всего за сутки скончались 42 человека. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 114 жителей, на ЭКМО – 7.