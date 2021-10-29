"Единая Россия" решила поддержать проект бюджета на 2022-2024 годы.

Фракция «Единой России» решила единогласно поддержать проект бюджета на 2022–2024 годы. Госдума приняла его в первом чтении 28 октября.

По информации nashgorod.ru, проект предусматривает финансирование инициатив, включенных в народную программу «ЕР», а также национальных целей развития страны и поручений главы государства, данных на съезде партии.

На поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, беременных женщин в трудной жизненной ситуации планируется направить более 2 трлн рублей; на материнский капитал – 1,6 трлн рублей. Более 260 млрд рублей потратят на улучшение жилищных условий семей с детьми.

Также повысят денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Увеличат и финансирование здравоохранения: деньги пойдут на развитие первичного звена, программ медицинской реабилитации и «Санитарного щита».

В числе приоритетов народной программы партии – развитие науки и образования. Единороссы добились финансирования программы капремонта школ – напомним, такое поручение дал Владимир Путин. А на строительство новых региональных школ выделят 500 млрд рублей.

Также предусмотрены: создание в малых городах и сельских поселениях современной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом; ликвидация аварийного жилого фонда; комплексное развитие сельских территорий; ремонт региональных и местных дорог; финансовая поддержка ИЖС (включая льготное кредитование).

Важный пункт народной программы «ЕР» – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. Будут выделены и средства на развитие туризма.

- Основная задача бюджетов всех уровней, как неоднократно подчеркивал президент, – социальная поддержка граждан. Несомненно, стоит учитывать развитие медицины, особенно в условиях борьбы с ковидом. Из-за пандемии экономика нашего края, как и страны в целом, понесла большие убытки. Но уже в сложном 2020-м благодаря федеральной поддержке регион смог снизить долговую нагрузку, в том числе заместив коммерческие кредиты бюджетными. Значит, в проекте бюджета на следующий год мы можем распределить больше региональных средств в необходимые сферы, – прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер краевого заксобрания Николай Гриценко.