Житель Сочи заработал, продав несуществующие участки

Житель Сочи продал несуществующие участки Фото из архива КП

В Сочи местный житель продавал несуществующие участки. После получения средств он не выходил на связь с покупателями, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, мужчина под видом паевого участия в организованном им потребительском кооперативе привлек покупателей земельных участков. Он представлял площадь в 18 гектаров, который в будущем якобы должны были поделить на мелкие участки до 5 соток. А купить землю предлагалось по цене намного ниже рыночной.

При получении денег мужчина исчез. Передать деньги успели три человека – от них мошенник получил около 5 миллионов рублей. Как оказалось позже, участок, который показывал злоумышленник, находится в частной собственности.

- Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по статье мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.