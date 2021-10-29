Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 12:55

Господдержку получили лучшие работники сельских учреждений Кубани

Организации и победители получили денежную премию
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лучшие сотрудники сельских культурно-досуговых учреждений получили господдержку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучшие сотрудники сельских культурно-досуговых учреждений получили господдержку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучшие работники сельских культурно-досуговых учреждений Кубани получили государственную поддержку. Денежные премии вручены 61 сотруднику и 24 учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Отбор участников конкурса проходил с апреля по июнь текущего года. А на выплаты победителям выделено почти 8 миллионов рублей. Так, отдельные сотрудники получают по 73 тысячи рублей, сельские учреждения - по 145 тысяч. Всего от Краснодарского края заявки на участие подавали 142 работника и 57 учреждений культуры и досуга.

- В приоритете были организации с творческими проектами о сохранении народных традиций края, приобщении жителей к достижениям культуры. Среди специалистов отмечены те, кто внедряет новые формы работы с населением и обладает высоким профессиональным мастерством, - говорится в сообщении пресс-службы.