Оперный певец из Краснодарского края получил премию на конкурсе мирового уровня

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24 октября в Большом театре наградили победителей международного конкурса оперных певцов «Опералия». Это значимое событие для всего музыкального мира и вокального искусства. Среди победителей оказался выпускник школы искусств из Краснодарского края Дмитрий Чеблыков. Он окончил музыкальную школу в станице Архангельской Тихорецкого района, выпускник Молодежной оперной программы Большого театра.

- В престижном Международном конкурсе оперный певец Дмитрий Чеблыков стал лауреатом III степени. Он был удостоен премии в 700 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В финал вышли лишь 11 человек, из которых выбрали лучших.

- Конкурс стал моим первым крупным соревнованием, он был очень важен и волнителен для меня. На «Опералии» была серьезная конкуренция как среди мужских, так и среди женских голосов, - поделился Дмитрий после победы.

Также певец добавил, что в предвкушении спектаклей в Большом театре - у Дмитрия намечен дебют в партии Лебедева из оперы «Идиот» Вайнберга.