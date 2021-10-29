на Кубани житель устроил в своем доме наркопритон Фото из архива КП

В Кореновском районе Кубани житель организовал наркопритон. Правоохранители обнаружили в доме мужчины вещества и наркозависимых. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 49-летний житель сделал свой дом местом для употребления наркотиков зависимыми. При обыске изъяты гашишное масло, марихуана, конопля. Кроме веществ, в доме найдено оборудование для приготовления наркотиков.

- В отношении мужчины, устроившего наркопритон, возбуждено уголовное дело. Согласно статье, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.