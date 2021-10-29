МТС пришла в древнюю столицу аланов

Хутор Ильич, расположенный в Отрадненском районе Краснодарского края, считается одним из самых малонаселенных. Здесь числится всего 225 человек, проживающих на трех улицах. Тем не менее, это название хорошо знакомо множеству россиян (и не только), увлекающихся историей. Неподалеку находится памятник археологии – Ильичевское городище. Есть мнение, что именно на этих землях некогда была возведена столица древнего государства аланов – город Магас.

Место, которое хранит множество тайн и загадок прошлого, каждый год привлекает около пятидесяти тысяч туристов. Кроме городища, здесь есть, на что посмотреть: останки старинных храмов, памятники природы – пещеры, гроты, другие необычные объекты.

Теперь, благодаря установке базовой станции, и приезжие, и жители хутора могут пользоваться устойчивой связью от МТС: звонками, голосовыми сообщениями, 4G-интернетом.

Программа цифровизации малых населенных пунктов Кубани продолжается уже четыре года. За это время компания МТС уже успела обеспечить услугами связи более, чем 250 000 жителей горных, предгорных и труднодоступных мест Краснодарского края и Адыгеи.