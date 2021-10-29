К 3,1 годам исправительной колонии приговорили бывшего ведущего инспектора Краснодарской таможни за взятку Фото из архива КП

К 3,1 годам лишения свободы приговорен бывший ведущий инспектора Краснодарской таможни за взятку. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Так, весной мужчина перевозил в Абхазию 26 компьютерных карт. Заранее договорившись, он передал сотруднику 30 тысяч рублей, а тот пропустил товары через границу РФ.

- Суд приговорил бывшего сотрудника к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления в течение трех лет, - говорится в сообщении пресс-службы.