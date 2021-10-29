Участники слета из шести регионов Фото: проект "Тренер"

В Сочи стартовал слет участников проекта «Тренер». Участники из шести регионов собрались в условиях горного лагеря, сообщают организаторы сбора.

Так, в село Аибга приехали шесть наставников и 18 участников проекта «Тренер» из Омской, Воронежской, Брянской, Свердловской областей, Севастополя и Краснодарского края. Они живут на высоте 800 метров над уровнем моря, посещают ежедневные тренировки и отрабатывают навыки полевой жизни. Совсем скоро участников ждет сдача норм ГТО, походы в горы, марш-броски.

Собравшиеся на слете сами готовят еду, топят баню, учатся жить в полевых условиях.

- Отличная идея провести такие сборы: парни и девушки из разных регионов знакомятся друг с другом, делятся историями, занимаются спортом, вместе покоряют горы и строят команду. Это уникальная площадка для обмена опытом между наставниками проекта «Тренер, - рассказал наставник проекта «Тренер» в Свердловской области Сергей Шунеев.

Напомним, цель программы - социализация «трудных» подростков. Проект «Тренер» сегодня работает в 24 регионах страны.